Inter, nome a sorpresa per la difesa | Oaktree vuole ringiovanire la rosa

Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso piacciono molto all’Inter ma non sono delle prime scelte, come era invece Buongiorno. In ogni caso, la squadra nerazzurra continua a cercare un difensore mancino da aggiungere al reparto arretrato. La società sta frenando sui due profili a parametro zero soprattutto a causa dell’indicazione di Oaktree di “ringiovanire anche a costo di lasciare per strada qualche occasione di mercato”, spiega la Gazzetta dello Sport.

Inter, piace Leoni della Samp per la difesa | Richiesta dei blucerchiati alta

L’indirizzo segnalato ai dirigenti dalla nuova proprietà riporta quindi al piano originario: la ricerca di un giovane di prospettiva, magari italiano, che possa crescere con Simone Inzaghi. Il primo nome è quello di Giovanni Leoni della Sampdoria, che all’Inter “piace da matti“: i 5 milioni di euro richiesti dai blucerchiati però sono ritenuti troppi.