L’Inter vuole arrivare a Lookman, ha messo una prima offerta sul tavolo dei bergamaschi, ma l’offerta da 40 milioni, cifra considerata congrua dall’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, è stata rifiutata. A Milano non vogliono rinunciare al nigeriano, così i dirigenti della Beneamata hanno chiesto alla proprietà Oaktree uno sforzo ulteriore per provare a regalare a Chivu il forte attaccante.

Ai dirigenti sono stati concessi un paio di milioni, ma non saranno sufficienti per convincere l’Atalanta a cedere il suo attaccante. Il club bergamasco non ha intenzione di fare sconti anche perché forte dell’interessamento di squadre di Premier, al momento la quota 50 milioni non cambia. Si potrebbe optare per un 45 milioni di base fissa e 5 di bonus. Ma c’è da capire se l’Atalanta accetterà, anche perché al momento l’intenzione di abbassare le pretese nonostante il rischio di tenersi in casa un giocatore scontento non interessa.