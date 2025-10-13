L’Inter è pronto a fare spazio nel proprio organico, dopo gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf, è aumentata sia a livello numerico che a livello tecnico la concorrenza in mezzo al campo dei nerazzurri. La dirigenza della Beneamata è pronta a fare due cessioni importanti: oltre a Bisseck, via anche Piotr Zielinski.

Inter, via Zielinski e Bisseck a gennaio

Zielinski, che già l’anno scorso non è riuscito a ritagliarsi grandissimo spazio con la maglia dei nerazzurri, anche a causa degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo, anche con Chivu sta facendo fatica a farsi spazio. Molto probabilmente l’ex Napoli potrà dire addio all’Inter già nel mercato di gennaio. Il giocatore polacco ha un contratto in scadenza nel 2028 a 4,5 milioni a stagione; il suo non giocare pesa alle casse dell’Inter.

Non solo il polacco, verso l’addio c’è anche Bisseck. Il giocatore non trova il giusto spazio e sa che non giocando con continuità nell’Inter, il rischio di non essere chiamato ai prossimi mondiali è molto alto. Per questo motivo Bisseck, come ha rivelato ieri la “Bild“, starebbe pensando di chiedere la cessione a gennaio. Sicuramente l’Inter prenderà in considerazione la cosa solo se dovesse arrivare un’offerta non rifiutabile, offerta vicina ai 35 milioni.