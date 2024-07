I nerazzurri non arrestano la ricerca per rinforzare la difesa. Sfumato l’ingaggio di Cabal, che ha deciso di trasferirsi alla Juventus, l’Inter continua la ricerca per un difensore che possa andare a rimpolpare la gamma di soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni l’obiettivo si è fermato su Robert Renan, brasiliano classe 2003. E’ un difensore dello Zenit, ma attualmente in prestito al club brasiliano dell’Internacional.

Inter, lo Zenit chiede almeno 20 milioni per avviare la trattativa per Renan

L’Inter nei prossimi giorni dovrebbe presentare la prima offerta ufficiale per il difensore brasiliano. La dirigenza del Viale della Liberazione sarebbe pronto a mettere subito sul piatto dieci milioni di euro per il classe 2003. I russi dello Zenit, per il cartellino del giocatore, hanno una valutazione superiore, la quale si aggira intorno ai 20 milioni. I prossimi giorni saranno decisivi per avviare definitivamente la trattativa. Il giocatore è legato ai russi fino all’estate del 2028.

Per sostituire l’infortunato Buchanan, a Milano non hanno sotto osservazione solo il profilo del giocatore brasiliano, che è uno dei nomi principali in questo momento, si monitora anche quello di Ricardo Rodriguez, difensore svizzero svincolatosi dal Torino.