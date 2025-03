Inter, oggi esami per Lautaro e Dumfries: ecco quanto tempo resteranno fuori

L’Inter dopo la sosta si ritroverà con due giocatori importanti fermi ai box: Dumfries e Lautaro Martinez. I due giocatori non hanno potuto prendere parte agli impegni con le rispettive nazionali e sono in attesa di riscontro esami. Oggi per i due giocatori avranno i primi risultati.

Inter, Lautaro e Dumfries fuori 10 giorni

Oggi Lautaro svolgerà gli accertamenti medici per valutare la situazione del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a saltare la convocazione con l’Argentina e fare rientro anzitempo ad Appiano Gentile. Il Toro ha svolto megli ultimi giorni terapie e lavoro in palestra, tenendo compagnia il suo fidato compagno d’attacco Thuram. Anche il francese non ha preso parte agli impegni con la Nazionale francese, ma è già sulla strada della piena risoluzione del fastidio alla caviglia che lo ha un poco limitato nell’ultimo mese. Su Lautaro si farà massima attenzione, in questi casi la prudenza non è mai troppa.

Ai nerazzurri attende un mese di aprile inteso e l’attaccante deve stare in forma, molto probabilmente per lui niente Udinese, se proprio tutto andrà per il meglio obiettivo derby di Coppa Italia del 2 aprile. Molto probabilmente tornerà in campo per il match contro il Parma. Ma per Lautaro la data cerchiata in rosso è quella dell’8 aprile, andata dei quarti di Champions con il Bayern.

Per quanto riguarda Dumfries anche lui verrà visitato oggi assieme all’argentino: per l’olandese i tempi di recupero sono simili, quella del match con i tedeschi è la data prevista per rivederlo in campo. Mentre Thuram, Lautaro e Dumfries danno pensieri e restano ai box, il tecnico Simone Inzaghi ritrova giocatori importanti: Dimarco, Zalewski e Darmian.