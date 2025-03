Inter, Castro vuole solo i nerazzurri: il Bologna fissa il prezzo

Santiago Castro è concentrato sull’imminente esordio con la maglia dell’Argentina contro l’Uruguay, ma il suo futuro a livello di club potrebbe presto entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da “InterNews.com”, la squadra allenata da Simone Inzaghi avrebbe intenzione di fare sul serio per il giovane attaccante, che a sua volta considera il club nerazzurro la destinazione ideale per il prossimo passo della sua carriera. Le trattative potrebbero presto accelerare, con il Bologna che ha già fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni, cifra che potrebbe aumentare in caso di aste.

Castro-Inter, contatti avviati: ecco le mosse per superare l’ostacolo Bologna

L’ Inter vede in Castro un profilo perfettamente in linea con la propria strategia di investimenti mirati, tracciata secondo le direttive di Oaktree. La dirigenza nerazzurra infatti è intenzionata a puntare su talenti giovani e di prospettiva, capaci di garantire un ritorno tecnico ed economico nel medio-lungo termine. Il “Torito” corrisponde perfettamente a questo identikit, tanto da aver già stregato gli uomini mercato interisti. Un ulteriore fattore che potrebbe avvicinare Castro all’Inter è il legame con Lautaro Martínez, con cui ha instaurato un ottimo rapporto negli ultimi tempi. Più in generale, il giovane attaccante sogna un percorso simile a quello di Lautaro in nerazzurro, pur consapevole che, almeno inizialmente, scalzare la consolidata Thu-La sarebbe tutt’altro che semplice. Nel possibile affare potrebbe rientrare anche Giovanni Fabbian, il cui futuro è ancora sospeso tra Inter e Bologna, mentre i rossoblù continuano a manifestare apprezzamento per Kristjan Asllani. Un intreccio di mercato che potrebbe presto prendere una direzione più definita.