Il Milan ha pensato di puntare su Giovanni Fabbian per il mercato dell’estate. Il giovanissimo del Bologna è ancora legato, motivo per cui a fine stagione potrebbe rientrare in nerazzurro, all’Inter.

Milan, si punta sul giovanissimo Fabbian

Il centrocampista, al momento, non è indispensabile per Vincenzo Italiano, tuttavia l’Inter potrebbe far valere una clausola di rientro che possa anticipare i cugini rossoneri. Per il centrocampista l’Inter può beneficiare di una clausola di recompra da 12 milioni di euro, anche se, il Bologna potrebbe trattenere Fabbian un altro anno, in caso di necessità.

Il centrocampista del ha ottimi rapporti con quello felsineo, come dimostrano gli affari che hanno chiuso recentemente (vedi Saelemaekers e Pobega), e potrebbe avviare presto una trattativa per Fabbian, il cui stipendio da 400mila euro netti annui non rappresenterebbe di certo un problema per le tasche del Diavolo.