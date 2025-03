Fra la punta del Bologna e Lautaro in nazionale è cresciuto il feeling. I nerazzurri si preparano già a trattare per l’estate: per il Bologna costa 40 milioni, ma c’è la carta Fabbian

L’Inter ha puntato il gioiellino argentino del Bologna per rinforzare il suo attacco. Il giovanissimo talento è arrivato in rossoblù l’anno scorso, stringendo sempre di più un rapporto a distanza, diventato poi amicizia, con Lautaro Martinez. I due potrebbero giocare insieme nella prossima stagione, vedendo diventare realtà il sogno di Santiago Castro.

Inter, Castro preferito a Lucca

Da messaggi per consigli su come muoversi in un Paese e un campionato nuovi, Santiago è diventato poi amico del Toro. I due potrebbero ritrovarsi gomito a gomito anche in nerazzurro. Castro tenta sempre di più l’Inter, che ha già messo in conto di fare un investimento in attacco dopo il Mondiale per Club. Osservato speciale da diversi mesi non solo lui, ma anche Lucca. Ma nelle ultime settimane sembra che Santiago sia in vantaggio rispetto al giocatore dell’Udinese.

Classe 2004, Castro è arrivato a gennaio dell’anno scorso dal Velez Sarsfield per 13,2 milioni di euro ed è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Bologna, che gli riconosce un ingaggio da 500 mila euro netti a stagione. Finora ha segnato 11 gol e servito 9 assist con 8 cartellini gialli su 46 presenze in maglia rossoblù. I dirigenti nerazzurri vedono in lui l’erede naturale del suo connazionale Lautaro Martinez. L’Inter offrirebbe 30 milioni per il giocatore, ma il Bologna non ascolta offerte inferiori ai 40 milioni di euro. C’è in ballo pure il centrocampista italiano Giovanni Fabbian con l’Inter, che vanta un diritto di ricompra per 12 milioni di euro esercitabile proprio la prossima estate. Si prevede un mercato caldo nei prossimi mesi.