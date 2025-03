L’Inter ha trovato un equilibrio importante tra i pali. La fase difensiva resta una delle più importanti, ma soprattutto essenziale per ottenere grandi traguardi. La società ha tirato le somme e ha deciso che continuerà a puntare sulla coppia formata da Yann Sommer e Josep Martinez anche per la stagione 2025-2026.

Inter, fiducia a Sommer e Martinez

Il club nerazzurro ha deciso di proseguire su questa strada, forte dei risultati positivi ottenuti in termini di solidità e affiatamento in queste ultime stagioni. Nonostante ciò, non c’è alcuna alternanza programmata: le gerarchie restano ben definite, con Sommer che resta il titolare, e Martinez pronto a subentrare quando è necessario.

La coesistenza tra i due, inizialmente vista con qualche perplessità, si è rivelata invece un punto di forza per la squadra. Questo ha spinto la società ad affidarsi ai due estremi difensori anche nel futuro. Sicuramente, a partire dalla prossima stagione, Martinez avrà man mano più spazio, importante per testare le sue qualità e prepararsi a un possibile ruolo da titolare dopo l’addio di Sommer. Sommer attualmente ha un contratto fino al 2026, mentre Martinez è destinato a confermarsi titolare almeno in Coppa Italia, dove finora ha mantenuto la porta inviolata nelle sfide contro Udinese e Lazio. La semifinale contro il Milan, in programma tra il 2 e il 23 aprile, potrebbe offrirgli l’occasione per il debutto nel derby.