Tremano in casa Inter. Preoccupano le condizioni di Lautaro Martinez dopo l’infortunio durante il ritiro con la nazionale argentina. Il capitano dei nerazzurri è stato convocato dall’albiceleste per gli impegni contro Uruguay e Brasile, ma la Nazionale sudamericana ha appena diramato un comunicato ufficiale in merito al fatto che Lautaro sarebbe arrivato in ritiro con un problema muscolare riportato negli ultimi minuti del match contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato.

Infortunio Lautaro Martinez, valutato Appena rientra a Milano

L’Argentina comunica così l’assenza del Toro: “L’attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro”.

L’attaccante dell’Inter, arrivato nel ritiro della sua Argentina con un sovraccarico muscolare al flessore e salterà i prossimi impegni con la Nazionale a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. Il giocatore fa ritorno a Milano, dove verrà monitorato dallo staff medico dell’Inter per risolvere eventuali problemi e recuperare per tornare presto in campo. L’infortunio potrebbe mettere in dubbio la sua presenza contro l’Udinese dopo la sosta per le Nazionali. L’attaccante argentino potrebbe saltare anche l’andata della semifinale di Coppa Italia col Milan. Tutto da vedere, Lautaro dovrà essere valutato nelle prossime ore.