Il tour de force dell’Inter, iniziato contro il Genoa, continua la sua marcia. Prossima fermata la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Una gara importante per arrivare ad ottenere uno dei primi premi della stagione. L’appuntamento è fissato per domani, i nerazzurri affronteranno la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.

Inter, infortuni e turnover

La squadra di Simone Inzaghi deve però fare i conti anche con le assenze. In questo periodo, con un’infermeria nuovamente affollata, con Correa che si è aggiunto ai vari Sommer, Thuram e Carlos Augusto, il tecnico piacentino ne ha più di uno di grattacapo.

Contro la Lazio, per quanto riguarda la formazione, Inzaghi dovrà valutare chi ha maggiore necessità di riposo. Tra i più affaticati figurano Dimarco e Bastoni, che potrebbero lasciare spazio rispettivamente a Zalewski e Bisseck, quest’ultimo impiegato sulla fascia sinistra. A centrocampo si punta al recupero di Frattesi, mentre Zielinski è in pole per partire dal primo minuto. In attacco, Lautaro potrebbe essere risparmiato, con la coppia Taremi-Arnautovic pronta a guidare il reparto offensivo.