Inter, parla Marotta: “Rispediamo al mittente accuse di favoritismo”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta, ha parlata durante l’Assemblea di Serie A rispondendo alle accuse fatte dopo la partita contro il Verona.

Inter, le parole di Beppe Marotta

Sulla settimana conclusa: “Giusto fare il punto al termine del girone d’andata, riconoscendo i meriti dell’Inter per essere primi meritatamente dopo una cultura del lavoro applicata in modo intenso, per un lavoro di società e giocatori e per i meriti della nostra tifoseria“.

Sul Var: “Le critiche bisogna accettarle. Il Var è stato preso per ridurre gli errori non per debellarli. Poi a fine stagione ogni società metterà davanti i pro e i contro. La soggettività esiste e gli errori anche. Poi credo che alla fine del campionato vincerà la squadra migliore“.

Sono state dette cose molto gravi sul fatto che l’Inter ha un bravissimo dirigente: “Non voglio commentare e fare polemiche su queste dichiarazioni capziose. Rispediamo al mittente accuse di favoritismo. L’Inter ad oggi è prima meritatamente anche se conterà esserlo a maggio. Mi pare però che anche ieri ci siano stati altri errori arbitrali per altre squadre“.

Sui toni usati nel commentare gli episodi dell’Inter: “Fa parte del gioco. Noi oggi siamo la lepre e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei cacciatori“.