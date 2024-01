Calciomercato Inter, in arrivo un attaccante last minute? | Le novità

Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, la partita contro il Verona ha ribadito la differenza in attacco tra la coppia di attaccanti titolari dell’Inter e i sostituti. Da un lato ThuLa con prestazioni eccellenti, dall’altro si sono notate le deludenti prestazioni del duo ArnaSan.

I possibili nomi per il mercato dell’Inter

L’austriaco in particolare, ha commesso molti errori, mentre il cileno non ha prodotto nulla. Per questo motivo il club potrebbe tentare un’operazione dell’ultimo minuto alla fine del mercato. Se Sanchez dovesse partire, ma ad oggi il calciatore ha rifiutato tutte le offerte di trasferimento, l’Inter potrebbe fare una mossa. Per l’estate si sta monitorando Taremi come colpo a zero, ma non è possibile anticiparlo a gennaio perché non ci sono più slot per gli extracomunitari. L’ipotesi più probabile, quindi, è quella di un attaccante raramente utilizzato in Serie A e che conosca già il campionato.