Inter, Sanchez rifiuta l’Arabia: mercato chiuso per la squadra di Inzaghi

“Ma dal mercato non arriveranno aiuti a Inzaghi: a meno che il cileno, arrivato a zero, non parta verso altra destinazione ma finora ha detto no all’Arabia e vuole restare a Milano (il cartellino di Arnautovic è già stato pagato 8 milioni più due di bonus) o che non si trovi un rinforzo in prestito o a costo zero nel giro di una ventina di giorni”.

Calciomercato Inter, serve un attaccante? Il punto su Sanchez

E’ questo il punto sul mercato da Sportmediaset, che evidenzia come la campagna acquisti dell’Inter sia finita a meno di clamorosi episodi dell’ultima ora visto che a Marotta e Ausilio serviva solo l’acquisto di Buchanan. Partenza quindi solamente rimandata per Sanchez, che potrebbe dire addio all’Inter solamente a giugno.