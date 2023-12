Mancano poche ore all’inizio del mercato ma la “nuova” Inter comincia a prendere forma. I nerazzurri nei primi giorni del nuovo anno proveranno a concludere l’acquisto di Tajon Buchanan, al contrario di Zielinski e Taremi, calciatore che ad Appiano Gentile piacciono tanto ma che potrebbero arrivare solamente il prossimo 30 giugno. E proprio di questi motivi ha parlato “La Gazzetta dello Sport”.

Calciomercato Inter, Taremi rimandato solo a giugno

“Tajon Buchanan sì, Mehdi Taremi no. Il borsino degli obiettivi dell’Inter si divide in due direttrici sui principali nomi affiancati ai nerazzurri negli ultimi giorni, perché oltre alla valutazione del club e alle criticità delle singole trattative, in questo caso ci sono anche insormontabili ostacoli burocratici: entrambi non possono essere acquistati a gennaio. Il motivo è di regolamento, perché l’Inter ha a disposizione un solo “slot extracomunitari” in rosa. In tutto sono due, ma il primo è stato destinato in estate al ritorno di Alexis Sanchez”. Questo quanto riportato dalla Rosea.