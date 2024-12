Inter-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Per volare a -1 dal Napoli, l’Inter di Inzaghi ha bisogno di una vittoria in attesa delle altre gare. Non sarà facile però perchè di fronte ci sarà il Parma, uscito dal Tardini con 3 punti contro un avversario in forma come la Lazio. Inzaghi conferma Bisseck e il duo formato da Thuram e Lautaro Martinez.

Inter-Parma, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.