Pirola come possibile innesto per la retroguardia della nuova Inter

I nerazzurri non arrestano la corsa, e hanno già pronto un nuovo obiettivo sul mercato. Tra i nomi vagliati dai dirigenti di Viale della Liberazione c’è anche Lorenzo Pirola.

Inter, Lorenzo Pirola pronto a tornare in nerazzurro

Pirola, giocatore formatosi nel settore giovanile della Beneamata, nel 2023 è stato ceduto a titolo definitivo alla Salernitana per cinque milioni di euro e ha continuato da protagonista il suo processo di crescita. Utile anche per la lista UEFA, essendo cresciuto nel vivaio dell’Inter proprio come Federico Dimarco e Raffaele Di Gennaro, Lorenzo Pirola potrebbe tornare a Milano, anche se soltanto in prestito con diritto di riscatto.

L’Inter dovrebbe muoversi con velocità, anche perché su Pirola è attivo da tempo anche il pressing del Parma, che sta cercando nuovi elementi per alzare la qualità della propria linea difensiva.