Inter, Perisic non rinnova: pronto il sostituto | Affare da 10 milioni

La permanenza di Perisic all’Inter sembra essere arrivata al capolinea, con l’esterno croato che avrebbe manifestato l’intenzione di non rinnovare il contratto con i neroazzurri, ma la dirigenza interista ha già in mente il suo sostituto.

Il sostituto di Perisic



Sarebbe Filip Kostic, già accostato all’Inter poiché Antonio Conte voleva affidargli la fascia sinistra, il giocatore individuato dalla dirigenza interista per sostituire Perisic.

Kostic in estate è stato vicinissimo alla Lazio, ma poi la trattativa è sfumata ed ora i neroazzurri fanno sul serio per portarlo a Milano.

Tuttosport afferma che, mentre prima per l’acquisto sell esterno dell’Eintracht Francoforte servivano 10 milioni più 3 di bonus, ora baserebbero 10 milioni bonus compresi e per il giocatore sarebbero sufficienti 2,5 milioni di stipendio. Trattativa dunque fattibile per le casse dell’Inter.