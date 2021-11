Inter: Pif, Zhang e Suning | Gli aggiornamenti sulla trattativa

Inter – PIF, qualcuno inizia a crederci ma Suning prende tempo… grazie alla F1

Come riportato anche dalla nostra testata nei giorni scorsi, la trattativa Inter-PIF sembra più viva che mai, nonostante le smentite di circostanza dei protagonisti. Secondo indiscrezioni ricevute in redazione, il fondo arabo sarebbe pronto ad acquisire il pacchetto di maggioranza del club nerazzurro, con Zhang starebbero trattando l’eventuale ruolo di Steven nel nuovo asset societario, con Suning che manterrebbe un pacchetto di minoranza. Zhang starebbe prendendo tempo, prima chiedendo una speciale clausola di recompera, cosa che alla nuova ipotetica proprietà non convince, poi cercando strade per rifinanziare il debito senza esser costretti a cedere da subito la maggioranza del club.

Nel frattempo la Cina sbarca ufficialmente in F1, una notizia che potrebbe passare inosservata, che invece potrebbe coinvolgere anche l’Inter. Investimenti importanti avallati dal governo cinese, e un pilota cinese nel grande circus della Formula 1. Come riporta la gazzetta dello sport, questa sarebbe la situazione del gruppo Suning: “È al momento una rete di partecipazioni societarie sulla quale ora starebbero lavorando le banche cinesi in stretta sintonia con il Governo centrale. Si potrebbe andare verso un riassetto complessivo del gruppo, con l’Inter che è pur sempre l’asset più rilevante del quarto ramo del gruppo, vale a dire Suning Sports”.

Riguardo l’Inter questi i possibili scenari: “Steven Zhang ha rinnovato la vicinanza della proprietà al club. Impossibilitata a fare aumenti di capitale, Suning per ora deve però affidarsi all’autofinanziamento. Anche se le voci di una cessione continuano a circolare, Suning insomma tiene il punto e spera che con la ripresa dell’economia globale le cose tornino a girare. Senza dimenticare il fondamentale tema del nuovo stadio. Un asset decisivo, per se stessa o per fare cassa in caso di vendita futura. E se, come lasciano sperare le novità dalla Formula 1, a Pechino il vento cambia in fretta, la storia potrebbe farsi interessante”.