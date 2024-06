Inter, possibile permanenza di Dumfries anche senza rinnovo | Lo scenario

L’Inter insegue e tiene traccia da tempo Ndoye esterno del Bologna che sta disputando con la sua Svizzera un ottimo Europeo. Il suo arrivo però è legato a quello di Dumfries. Lo svizzero arriverebbe solamente in caso di partenza dell’olandese come descrive il Corriere dello Sport, e in questo momento Ndoye non è da considerarsi a tutti gli effetti un obbiettivo dell’Inter, oltre al fatto che il Bologna spara alto sul cartellino.

Inter, per Ndoye il prezzo è alto: Dumfries potrebbe rimanere anche senza rinnovo

La questione sul rinnovo di Dumfries apre uno scenario in cui i nerazzurri devono fare i conti: è possibile che il difensore possa rimanere a Milano anche senza il rinnovo di contratto, con il rischio ovviamente di perderlo poi a zero la stagione successiva, un’eventualità estrema se non si trovassero la soluzione sulla permanenza o sulla possibile cessione a qualche club interessato.