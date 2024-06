Inter, rinnovo di Dumfries in stand-by: la situazione

Il futuro dell’ala destra dell’Inter resta un mistero. Dodici mesi dopo la scadenza del contratto di Denzel Dumfries, il club non ha ancora raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore per un prolungamento del contratto.

Inter, il rinnovo di Dumfries

Dopo aver inizialmente chiesto più di 5 milioni di euro all’anno, l’agente dell’olandese è poi tornato a una cifra più ragionevole, ma per adesso non c’è traccia di un accordo per il prolungamento del contratto. Attualmente, la società nerazzurra ha offerto 4 milioni a Dumfries, ma il calciatore non si è ancora espresso in merito alla proposta. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, se Dumfries non rinnoverà probabilmente partirà per evitare che vada a finire come con Skriniar.