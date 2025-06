Inter, possibile scambio Frattesi-Rovella

La chiamata araba per Calhanoglu potrebbe portare l’Inter a uno scambio sull’asse Milano-Roma. Nelle ultime ore corrono voci di un possibile scabio Frattesi-Rovella.

Inter, scambio Frattesi-Rovella

Il possibile addio di Calahnoglu porterà l’Inter sul mercato, in quanto la formazione di Chivu a quel punto avrebbe bisogno di un registra. Non è una novità che da tempo i nerazzurri nutrono una certa stima per Nicolò Rovella, mentre Sarri ha chiesto alla Lazio un giocatore più incisivo, stile Davide Frattesi. Rovella è stato definito incedibile in questo mercato, ma tutto potrebbe cambiare in virtù dello scambio. Sarri avrebbe bisogno di una mezzala di qualità ma, senza uno scambio, non si potrebbe arrivare a un giocatore del calibro di Frattesi, che tra l’altro il tecnico laziale avrebbe voluto come sostituto di Milinkovic-Savic.

Ad Appiano Gentile, Chivu, ha intenzione di dare all’ex Sassuolo molto più spazio che durante la gestione di Simone Inzaghi, ma se partisse Calhanoglu, servirebbe un regista affidabile, e Rovella rientra perfettamente nei parametri Oaktree. Restano ostacoli come gli ingaggi, andrebbero rivisti e soprattutto la Lazio dovrebbe cedere alle richieste del romano. Nelle prossime settimane, con i giusti parametri messi in regola, potrebbe andare in porto lo scambio.