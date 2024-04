Inter, Pubill il nuovo obiettivo dei nerazzurri. Talento ventenne spagnolo in forza all'Almeria in sostituzione di Dumfries. Costo 20 milioni di euro.

L’Inter e Dumfries sono distanti. L’entourage dell’olandese chiede cifre esorbitanti, difficilmente si arriverà ad un accordo. Solo il giocatore può cambiare la sua sorte, decidendo di restare, ma ad un prezzo più ragionevole. Intanto Ausilio si guarda intorno.

Inter, Pubill dell’Almeria nella lista di Ausilio

Il primo obiettivo per il dopo Dumfries si chiama WanBissika, giocatore in uscita dal Manchester United, con il quale non rinnoverà. L’altra alternativa al giocatore dei Red Devils si chiama Sugawara, un classe 2000 in forza all’AZ, pieno di talento. Ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome, si tratta di un giocatore della Liga: Pubill.

Il classe 2003, nato a Terrassa, ha finora dimostrato ottime qualità nel ruolo di terzino destro, segnando anche. Nelle ultime 16 gare disputate ha anche segnato un goal e fornito un assist. Non una giovane promessa, ma un vero talento. La sua valutazione è però troppo alta. Costa tanto perché giovane e già abbastanza maturo tatticamente, quindi prezioso per l’Almeria. In fila per portarlo via dai biancorossi ci sono numerose squadre Betis, Siviglia, Mallorca. Il club versa in una situazione difficile in campionato, vicino alla retrocessione; molti giocatori, incluso Pubill, potrebbero chiedere la cessione, a quel punto l’Inter ne potrebbe approfittare. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.