Inter, qualche cambio per Inzaghi in vista della Stella Rossa | Provata la coppia Taremi-Arnautovic

Inzaghi pensa alla rivoluzione in attacco, provati Taremi e Arnautovic. Possibile esclusione sia per Lautaro che per Thuram.

Simone Inzaghi prepara diverse novità per la sua Inter, che domani scenderà in campo in Champions League contro la Stella Rossa, in programma domani alle 20,45 a San Siro. Nell’allenamento di oggi il tecnico nerazzurro ha provato diverse soluzioni, soprattutto in attacco. La principale novità riguarda proprio il reparto avanzato: accanto a Mehdi Taremi, abbastanza sicuro di partire dall’inizio è stato provato Marko Arnautovic: da capire se Inzaghi rinuncerà davvero sia a Lautaro che a Thuram dal primo minuto.

Inter, sorpresa anche a centrocampo: fuori Frattesi, dentro Zielinski

Un’altra sorpresa potrebbe concernere il centrocampo: Inzaghi ha provato Zielinski e Mkhitaryan con Calhanoglu in regia. Si andrebbe così verso la possibile esclusione di Frattesi, tra i migliori nel 3-2 di Udine. Barella è out, sulla destra tornerà Dumfries e a sinistra spazio a Carlos Augusto. Due cambi, preventivati, in difesa: Pavard e De Vrij con Bastoni davanti a Sommer.