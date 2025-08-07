Sembra non avere fine la telenovelas tra l’Inter, l’Atalanta e Lookman. Si continua senza sosta fino alla pausa di ferragosto, anche se almeno per i prossimi giorni non sono attese novità rilevanti, questo perché L’Inter e l’Atalanta restano ferme sulle rispettive posizioni.

Inter, settimana decisiva? Non c’è arresa per Lookman

Il braccio di ferro tra i due club potrebbe sbloccarsi, in un senso o nell’altro, a partire dalla prossima settimana. L’Inter, intanto, è pronta ad aumentare l’offerta per i nerazzurri di Bergamo. La Beneamata è pronta a tutto, o quasi, per portare il trequartista nigeriano ad Appiano Gentile. Marotta e Ausilio arriveranno a mettere sul tavolo dei Percassi 45 milioni di euro più bonus, per sfiorare la quota dei 50 milioni complessivi che hanno già chiesto.

Ademola Lookman, intanto, già fatto sapere attraverso i suoi agenti di voler voltare pagina in questa fase della carriera. Non ha intenzione di continuare a giocare per l’Atalanta il nigeriano. Il messaggio è chiaro: il passaggio all’Inter, nei suoi pensieri, è l’unica soluzione allo stallo che si è creato. Considerando la rottura, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per uno degli acquisti più importanti di questo calciomercato estivo 2025.