Inter, rinnovo Dumfries fino al 2028: ecco quando arriverà la fumata bianca

Il destino di Denzel Dumfries sembrava già essere lontano da Milano, ma tutto è cambiato a causa delle dichiarazioni dell’esterno olandese che hanno portato l’Inter a concordare un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025.

Inter, gli aggiornamenti sul rinnovo di Dumfries

Secondo quanto riporta oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, il prolungamento del contratto dell’ex giocatore del PSV sarà fino al 2028. Firmerà presto un nuovo contratto, ma non indosserà la maglia da titolare durante la partita contro l’Udinese per festeggiare. Dumfries guadagnerà 4 milioni di euro all’anno, così come Federico Dimarco. Inoltre, l’Inter ha mantenuto aperta la possibilità di far partire il giocatore nel 2027, per evitare di perderlo a zero, e la Premier League lo tiene d’occhio.