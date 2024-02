Inter, rinnovo Lautaro: presto il vertice decisivo

Nel 2024 l’Inter ha portato a casa soltanto vittorie, e Lautaro ha continuato a segnare con un ritmo impressionante. In rete anche ieri sera nel recupero con l’Atalanta, e grazie al largo successo nessuno si ricorderà l’errore dal dischetto, dove comunque può e deve migliorare. La sua rete di sinistro dal limite dell’area a fine primo tempo ha indirizzato la partita.

Inter-Lautaro: si continua a pensare al rinnovo

Lautaro è arrivato a quota 102 gol in campionato con la maglia dell’Inter, e non ha intenzione di fermarsi. Il rinnovo del capitano nerazzurro continua a essere la priorità per entrambe le parti, e l’occasione giusta per trovare l’accordo definitivo è la trasferta di Champions League a Madrid del 13 marzo, quando la squadra di Inzaghi affronterà l’Atletico per il ritorno degli ottavi. È già stato programmato un vertice tra Marotta, Ausilio e Camaño, l’agente del Toro. Sulla durata del nuovo contratto fino al 2028 c’è già l’intesa, resta da definire la cifra dello stipendio. L’attaccante argentino chiede 10 milioni a stagione, mentre l’Inter ne offre 8. La sensazione è che grazie ai successi del club verranno inseriti dei bonus legati ai risultati di squadra che convinceranno Lautaro e il suo agente a firmare.