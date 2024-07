A Viale della Liberazione ci sono non pochi dubbi su come muoversi sul mercato. Non è ancora bene chiaro come si deve come procedere dopo l’infortunio di Buchanan. Con De Vrij vicino all’addio, ora cerca un difensore centrale.

Inter, il sogno è Buongiorno

Il difensore centrale dei sogni di tutte le squadre di Serie A si chiama Buongiorno. Al momento, il difensore del Torino, sembra più vicino al Napoli. Buongiorno è un nome che piace da tempo ai nerazzurri, ma allo stesso modo sembra per adesso una strada non percorribile, sia per l’alto prezzo del cartellino del calciatore, sia perché sembra promesso ad Antonio Conte e al Napoli.

Intanto i nerazzurri hanno chiesto informazioni per il granata, ma ai lombardi è stato proposto anche Hermoso, svincolato dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid. Il giocatore spagnolo, mancino, è uno dei preferiti della dirigenza nerazzurra per il ruolo, ma ha quasi 30 anni, e il fondo statunitense Oaktree, che preferirebbe investire su un giocatore più giovane. Anche il possibile prezzo e le pretese dell’entourage per l’ingaggio non saranno alla portata dei nerazzurri.