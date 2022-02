Inter-Roma, a voi due | Le probabili formazioni

Inter e Roma si sfidano a San Siro

Due leoni feriti, Inter e Roma arrivano alla sfida da Coppa Italia leccandosi le ferite. Le due formazioni arrivano alla sfida di Coppa tra le polemiche, l’Inter avendo subito la sconfitta in rimonta nel derby, la Roma per un pareggio svanito a tempo scaduto causa… VAR. Una gara che vale doppio che vede il ritorno a San Siro da ex di Josè Mourinho, un motivo in più per non perdere la supersfida.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Josè Mourimho.