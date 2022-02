Inter Roma, formazioni, precedenti e dove vederla

Inter Roma, a San Siro sfida Inzaghi vs Mourinho

Con la sfida tra Inter e Roma si aprono i quarti di finale di coppa Italia. E ad affrontarsi saranno due squadre che necessitano di riscattarsi dopo il weekend di campionato: i nerazzurri hanno infatti perso in rimonta il derby contro il Milan, mentre i giallorossi hanno impattato in casa contro il Genoa con tanto di gol annullato a Zaniolo al 90′. La vincente tra le due andrà a sfidare la vincente tra Milan e Lazio con la prospettiva di un derby in semifinale: un motivo in più per dare il massimo.

Inter Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham

Inter Roma, i precedenti

Ci sono stati 21 incroci tra Inter e Roma in coppa Italia con 7 vittorie giallorosse, solo 2 pareggi e 12 affermazioni nerazzurre. L’ultima partita risale alla semifinale del 2013 quando la Roma sbancò San Siro grazie alla doppietta di Destro e al gol di Torosidis regalandosi l’accesso alla finale (poi persa contro la Lazio). Ma, ancora prima, le due squadre si sono incontrate in finale: a inizio millennio successe due volte di seguito, nella stagione 05/06 e poi nella 06/07. Nel primo caso la spuntò l’Inter di Mancini e fu decisivo il ritorno dove, in casa, i nerazzurri vinsero 3-1 con i gol di Cruz, Cambiasso e Martins (per la Roma segnò Nonda). Nella stagione 06/07, invece, i giallorossi sorpresero i campioni d’Italia infliggendo un pesante 6-2 con le reti di Totti, Panucci (doppietta), Perrotta, De Rossi e Amantino Mancini; all’Inter al ritorno non bastò la vittoria per 2-1 con le reti di Cruz e Crespo.

Inter Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 e anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity