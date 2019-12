Inter-Roma, il big match è a San Siro. Le probabili formazioni

Inter Roma apre il weekend della Serie A

Questa sera al Meazza anticipo di lusso tra Inter e Roma, i nerazzurri cercheranno di conquistare il bottino pieno per confermarsi in vetta alla classifica. Di fronte la sorprendente Roma di Fonseca con un Dzeko in più, recuperato il bomber bosniaco tanto desiderato da Conte in estate. Una sfida da non perdere, dove in palio ci son tre punti pesantissimi per la corsa scudetto e quarto posto. Appuntamento a questa sera da San Siro.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

Indisponibili: Barella, Gagliardini, Sanchez, Sensi

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Cristante, Kluivert, Pastore, Zappacosta

ph: Fornelli/Activa