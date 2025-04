Inter-Roma, le ultimissime da San Siro | Le formazioni

Inter, vietato sbagliare. Contro la Roma un solo risultato utile per i nerazzurri, la vittoria. Tre punti per continuare la corsa scudetto, questo l’imperativo in casa Inter, Inzaghi si affida in attacco alla coppia Lautaro Martinez-Arnautovic. Di fronte la super Roma di Ranieri, un avversario ostico a caccia di un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Inter – Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Cristante; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.