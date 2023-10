Dopo il turn over visto in Champions League contro il Salisburgo, Inzaghi rilancia i titolarissimi. Tra i pali Sommer, dietro a Pavard, Acerbi e Bastoni; a centrocampo si rivede Barella dal 1′ con Calhanoglu e Mkhitaryan, supportati dai due esterni Dimarco e Dumfries. Attacco affidato alla coppia Thuram–Lautaro Martinez. Assente Mourinho, a causa dell’espulsione ricevuta domenica scorsa contro il Monza, sulla panchina giallorossa, questa sera, siederà Foti. Torna Paredes in mezzo al campo con Bove e Cristante, sostenuti da Karsdorp e Zalewski sulle fasce. In difesa ancora Mancini, Llorente e Ndicka. Attacco con Lukaku, grande ex della gara, ed El Shaarawy, che dovrebbe avere la meglio su Belotti.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Foti.