Inter, Sanchez: “L’Inter è una squadra forte. Spero di arrivare in finale di Champions”

Il neo acquisto dell’Inter, Alexis Sanchez, ha parlato ad InterTv del suo ritorno in nerazzurro, dei suoi nuovi compagni e degli obiettivi.

Inter, le parole di Alexis Sanchez

“L’Inter è una grande squadra, finalista di Champions. Lo dico sempre, nella mia carriera voglio vincere e stare in una squadra forte e l’Inter è una di quelle, io ci sono già stato e mi piacerebbe vincere ancora qui”.

“Un Alexis sempre più maturo a livello personale e di squadra. Per quanto riguarda come gioco, si sa come gioco, voglio sempre vincere ma alla fine il calciatore migliora a livello personale ancora di più con una squadra unita”.

“Un’Inter che ha ancora voglia di vincere. Nel calcio vincere e rivincere è la cosa più difficile, mantenere sempre questa mentalità nel calciatore è difficile. Spero con i miei compagni di conquistare un’altra finale di Champions, lo hanno già fatto, gli devo fare i complimenti, hanno fatto bene, quindi spero di arrivarci ancora, vincere Scudetti…”.

“È un mix. Lautaro già lo conosco, è un giocatore che fa sempre gol, io sono un giocatore che gioca più nello spazio, di velocità, negli 1 contro 1, gli altri sono giocatori più goleador. Siamo diversi ma dobbiamo lavorare tutti uniti per fare bene insieme agli altri compagni. Dobbiamo ancora conoscerci però sono contento di essere ancora qui all’Inter”.

“Il mio obiettivo è sempre superarmi, a livello personale è sempre fare di più. Fare una stagione con più gol, vincere più trofei…è questa la mentalità che ho sempre avuto”.