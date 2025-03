Nico Paz ha detto sì all’Inter. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Ora però il club nerazzurro deve vedersela con il Como e con il Real Madrid, che ha un triplo diritto di recompra sul talento argentino. Non sarà semplice portarlo ad Appiano Gentile, non basta solo la volontà del giocatore classe 2004.

Inter, obiettivo Nico Paz quasi raggiunto

Nico Paz ha detto sì, è stato importante il pressing di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro che vuole sfruttare il grande rapporto col papà Pablo Paz (ex compagno nell’Argentina) e si è mosso in prima persona visionando il giocatore più volte al Sinigaglia.

Uno degli obiettivi principali dell’Inter per la prossima stagione è Nico Paz del Como. Il giovane talento argentino, di cui il Real detiene il controllo, ha stupito subito alla sua prima stagione in Serie A. Ha stregato sia Inzaghi che la dirigenza nerazzurra e la proprietà Oaktree. Anche il centrocampista ha espresso la volontà di voler approdare a Milano, col club che studia la strategia migliore per tentare d’assicurarsi quello che sarebbe un profilo ampiamente in linea coi desiderata di Oaktree sui talenti U25 e giocherebbe da mezzala nel post-Mkhitaryan.

La società nerazzurra ha individuato il giovanissimo talento della Nazionale argentina come un giocatore di prospettiva su cui investire. Il Real Madrid lo ha ceduto a titolo definitivo la scorsa estate per 6 milioni di euro, mantenendo però il controllo sul suo canterano grazie a una clausola di riacquisto che va a crescere nelle prossime tre stagioni: 9 milioni a giugno 2025, 10 a giugno 2026, 11 a giugno 2027.