Inter show: la Lazio disintegrata all’Olimpico (0-6)

È Inter show allo stadio Olimpico. I nerazzurri schiantano la Lazio davanti al proprio pubblico. Ben sei reti siglate dalla formazione di Simone Inzaghi contro la sua ex squadra, in una vera e propria mattanza, culminata con ben sei reti di vantaggio.

Lazio-Inter, primo tempo e subito due gol: i nerazzurri mettono le cose in chiaro

Dopo un discreto avvio della Lazio, aggressiva e propositiva, fino alla prima mezz’ora di gara, è l’Inter a concretizzare e a trovare il doppio vantaggio al termine della prima frazione di gioco. Occasioni e approccio positivo per i biancocelesti, che perdono Gila per infortunio, sostituito da Gigot, autore del fallo di mano causa del rigore del vantaggio nerazzurro. Difatti, è Çalhanoğlu a non lasciare scampo a Provedel con un potente tiro centrale e a mandare la gara sullo 0-1. Passa pochissimo e arriva il raddoppio. Ancora il turco, tra i protagonisti della sfida, che allarga per Dumfries, il quale, a sua volta, serve Dimarco, lasciato libero a centro area, freddo ad infilare l’estremo difensore dei padroni di casa.

Lazio-Inter, nessuna pietà: sei gol e biancocelesti in ginocchio

La ripresa riprende proprio da dove si era concluso. Al 51′ arriva il gol del triplo vantaggio. Ancora Çalhanoğlu serve Barella, che la piazza sotto l’incrocio dove il portiere non può arrivare. Dopo appena due minuti arriva anche la quarta marcatura nerazzurra: cross di Bastoni e colpo di testa di Dumfries, lasciato libero sul secondo palo da Nuno Tavares. Il quinto gol nasce da un errore di Tchaouna, che perde palla e lascia Carlos Augusto libero si superare Provedel. Il sesto nel finale lo sigla Thuram, servito in verticale di Mkhitaryan. Serata disastrosa per la Lazio. L’Inter esce trionfante dalla serata romana.