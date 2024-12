A poche ore da Lazio – Inter, il tecnico nero si espresso in merito al match e alla stagione in corso:

Lazio – Inter, le dichiarazioni di Inzaghi

Nel dettaglio l’allenatore ha elogiato il lavoro di Baroni:

“Bisogna dar merito a tutti quanti: alla società, all’allenatore. Baroni sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e i giocatori stanno giocando un ottimo calcio. È un’ottima proposta di gioco ed è giusto che venga evidenziato da tutti noi. Alla vigilia del campionato avevo detto che sarebbe stato equilibrato, secondo me è giusto considerare la Lazio: al di là della classifica, lo dico per la proposta di gioco ben organizzata, che la mette tra le pretendenti alla vittoria.

Inoltre, ha ricordato con affetto il periodo passato a Roma:

“Incontrare la Lazio per me non sarà mai uguale ad altre partite. Io non dimentico il mio percorso, i trofei vinti prima in campo e poi in panchina. Ringrazio i miei compagni di squadra e i miei giocatori, il mio pensiero va a tutta la Lazio: penso a Lotito, a Tare, a tutti i giocatori che ho avuto. Ho avuto la fortuna di aver allenato la Lazio e oggi l’Inter, una società dove sto benissimo, dove mi sento apprezzato da tutte le componenti e dove mi sento orgoglioso di quello che sto facendo”

Nel frattempo entrambe le squadre si preparano alla partita che si giocherà alle 20:45 all’Olimpico. Un match importante che cambierà le sorti del campionato.