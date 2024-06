A Milano si sonda il terreno per Victor Lindelof. I nerazzurri avrebbero chiesto informazioni al suo club, il Manchester United, con il quale è in scadenza nel 2025. Sul difensore ci sono tanti altri club interessati.

Inter, ecco l’occasione d’oro per la difesa: Lindelof

Il 29enne andrà in scadenza tra un anno con i Red Devils, i quali non vorrebbero perdere economicamente e, per monetizzare, si pensa ad un’eventuale cessione al prezzo di almeno 8-10 milioni di sterline. La cessione, nelle strategie dello United, ha senso solo qualora si potesse riuscire a fare cassa. ll giocatore svedese piace anche al Fenerbahce e ai sauditi dell’Al Nassr e dell’Al Ittihad.

Per l’Inter potrebbe essere un’occasione d’oro. Non è una novità che la dirigenza di Viale della Liberazione è ormai da tempo a lavoro per pianificare la prossima stagione sportiva, ma anche per rinforzare i vari reparti a Simone Inzaghi. Proprio quest’ultimo ha chiesto un nuovo difensore, dato che nel corso dell’ultimo anno sia De Vrij che Acerbi non hanno dimostrato di poter essere impiegati con frequenza, visti i numerosi problemi fisici con i quali hanno dovuto convivere. Victor Lindelof potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il presidente dell’Inter Marotta di rinforzare nel calciomercato estivo la difesa di Simone Inzaghi.