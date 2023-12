L’Inter è alle prese con diversi infortuni tra Novembre e inizio Dicembre, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo e la fascia destra. Come riportato da fcinternews.it, dopo il recupero di Cuadrado tornerà in gruppo anche Bastoni che, come da lui ammesso, rientrerà questa settimana in vista della sfida di sabato contro l’Udinese. Niente di grave per Arnautovic, l’attaccante ex Bologna avrebbe solo riportato un trauma alla mano sinistra. Tempi, invece, ancora un po’ più lunghi per Pavard: il rientro del francese è previsto per la sfida contro la Lazio del 17 Dicembre.

Inter, oggi altri esami

I nerazzurri sono alle prese con svariati infortuni in questa fase di stagione, dovuti anche ai tanti impegni tra campionato, Champions e nazionali. Oggi si svolgeranno gli esami per capire le condizioni di De Vrij e Dumfries. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi spera di averli tutte e due in gruppo per preparare al meglio la sfida contro i friulani.