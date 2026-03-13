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venerdì, Marzo 13, 2026
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Inter, situazione infortuni in vista dell’Atalanta: out anche Bastoni

Di
Anna Rosaria Iovino
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Bastoni
Bastoni in azione ph: KeyPress

La prossima sfida dell’Inter in campionato è l’Atalanta. I nerazzurri di Bergamo arrivano da un brutto ko, quello degli ottavi di finale di Champions League persi 6-1 contro il Bayern Monaco. I nerazzurri di Milano potrebbero approfittarne e cercare di mantenere distante il Milan in classifica. Intanto, in vista del match, Cristian Chivu deve fare i conti con gli infortuni.

Inter, verso l’Atalanta: le condizioni degli infortunati

In vista della gara di domani contro l’Atalanta, Cristian Chivu potrebbe dover fare a meno di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro non ha ancora smaltito la forte contusione alla tibia, rimediata in un contrasto con Rabiot nel secondo tempo del derby obbligandolo a uscire. Non solo Bastoni, out anche Hakan Calhanoglu: gli esami effettuati all’Humanitas hanno evidenziato un lieve risentimento all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista turco salterà la partita con l’Atalanta.

Marcus Thuram tornerà in campo. L’attaccante francese, fermato da una tonsillite con febbre proprio alla vigilia del derby, è già tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile da qualche giorno e sarà presente contro la Dea. Ancora fermi ai box capitan Lautaro Martinez. Per lui altri 10 giorni di stop.

 

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