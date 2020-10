Inter, SOS difesa: l’idea di Conte per ripartire subito

L’Inter sta vivendo sicuramente un periodo molto particolare. La squadra è dimezzata a causa covid e la difesa non è solida. Conte ha le idee per ripartire.

I nerazzurri hanno preso molti gol. Kolarov & co. sono in affanno e gli esterni non coprono come dovrebbero. Conte vuole provare a migliorare questo dato perché una squadra che punta al titolo non può permettersi cali di concentrazione.

L’intenzione del tecnico dell’Inter è cambiare quel “svogliato” Brozovic davanti alla difesa e sostituirlo con altri giocatori che possano garantire una maggiore copertura in fase difensiva.

L’ultima rifinitura riguarderà il centrocampo dove i titolari imprescindibili nella zona centrale del campo saranno Vidal e Barella. Conte ha grande stima del primo e fiducia nel secondo. Hakimi e Perisic meritano la conferma perché svolgono in modo egregio il lavoro e dunque, con poche modifiche questa Inter può puntare allo scudetto… ma non solo.