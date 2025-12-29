Il calciomercato Roma si concentra non solo sul rinforzare l’attacco, ha bisogno di cambiare tanto anche negli altri reparti e Gasperini vuole i rinforzi anche per la difesa.

Calciomercato Roma, per la difesa si pensa a Oosterwolde

La Roma è in trattativa con l’agente di Jayden Oosterwolde. Il difensore classe 2001 in forza ai turchi del Fenerbahce. La Roma vuole approfittare perché il giocatore è in uscita dal club e a giugno quasi sicuramente lascerà la Turchia. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, un prezzo non troppo alto e difficile da raggiungere. La società potrebbe fare questo passo di mercato.

Il difensore, olandese, è cresciuto calcisticamente nel Twente ha il contratto in scadenza nel 2028 ma sembra che il suo feeling con il club turco sembra in crisi, nonostante sia stato impiegato quasi sempre da titolare in questa prima parte di stagione. Entro il mese di giugno, il calciatore dovrebbe quindi trasferirsi in un altro club. Oosterwolde è stato acquistato dal club di Istanbul nel gennaio 2023, quando i turchi lo hanno prelevato dal Parma, all’epoca in Serie B, per 7 milioni di euro.