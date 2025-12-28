Inter nel segno di Lautaro Martinez, 1 a 0 all’Atalanta per la capolista

Inter corsara a Bergamo, tre punti per la capolista
Gara combattuta quella tra Atalanta e Inter, un gol annullato per parte. Alla fine a spuntarla è l’Inter, Esposito entra nel finale e regala un assist al bacio a capitan Lautaro Martinez che non sbaglia, è il gol che vale i tre punti e che permette ai nerazzurri di Chivu di confermarsi in vetta.
IL TABELLINO
ATALANTA-INTER 0-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30′ st Samardzic); Zappacosta (1′ st Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (20′ st Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (13′ st Sulemana); Scamacca.
A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Comi, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. All.: Palladino
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (31′ st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (38′ st Frattesi), Dimarco (31′ st Carlos Augusto); Thuram (19′ st Esposito), Lautaro (38′ st Diouf).
A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Cocchi, Spinaccè, Cinquegrano. All.: Chivu
Arbitro: La Penna
Marcatori: 20′ st Lautaro (I)
Ammoniti: Kolasinac, Sulemana (A); Bastoni (I)
Espulsi: –