L’ultima gara del 2025 della Serie A Tim è Roma-Genoa. Il match si giocherà questa sera alle ore 20:45, arbitrato da Marco di Bello.

Roma-Genoa, probabili formazioni

La Roma non potrà avere in campo Lorenzo Pellegrini per infortunio. Salterà l’ultima del 2025 alla pari di Dovbyk e Bailey; mentre N’Dicka e El Aynaoui saranno impegnati in Coppa d’Africa. In difesa, in dubbio Hermoso pronti Mancini, Ziolkowski e Rensch. In mediana sempre Cristante e Koné, sulle fasce Wesley e Celik. In attacco Soulé e Dybala certi di una maglia, mentre se la giocano El Shaarawy e Baldanzi. Fra i pali intoccabile Svilar.

Il Genoa di De Rossi non avrà a disposizione Leali per squalifica, in porta ci sarà Sommariva. Fra i convocati anche Thorsby che però non partirà da titolare. In attacco la coppia Colombo-Vitinha, insegue Ekuban.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All.: Gasperini

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi

Roma-Genoa, dove vedere la partita

La partita Roma-Genoa sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. I clienti Sky potranno seguire il match anche sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Visione possibile anche su SkyGo e Now.