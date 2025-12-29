Il calciomercato Milan entra nel vivo e Igli Tare lavora per portare Mario Gila a Milanello. Era stato lo stesso Diesse a portare lo spagnolo alla Lazio. Tentativo avviato per portare il giocatore in rossonero già a gennaio.

Calciomercato Milan, pressing per Gila

Il primo colpo di calciomercato Milan è arrivato, Tare ha consegnato l’attaccante che serviva alla rosa di Allegri. In rossonero, con il prestito secco, è arrivato Fullkrug. Ma il mercato del Milan prosegue, adesso alla ricerca dell’altro tassello importante da aggiungere: un difensore. Tra i primi nomi in lista, circola, già da tempo, quello di Mario Gila della Lazio. Il giocatore spagnolo ha contratto in scadenza nel 2027.

Attenzione al giocatore che potrebbe partire alla volta di Milano anche verso la sponda nerazzurra. C’è un forte gradimento anche da parte dell’Inter. Il Milan non ha intenzione di perdere l’occasione e ha già avviato un primo tentativo. Igli Tare ha fatto la propria mossa con l’entourage del calciatore, seguito da Alejandro Camano, per conoscere la fattibilità di un affare già nella sessione di gennaio. Ad Allegri urge di coprire lacune in difesa.