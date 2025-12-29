L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri si sottoporrà a un intervento chirurgico oggi. L’intervento era già pianificato da tempo e non terrà Sarri lontano dal campo per molto tempo. L’operazione terrà il tecnico biancoceleste lontano dai campi per un paio di giorni.

Lazio, intervento chirurgico di Sarri previsto per oggi

Il tecnico sarà pronto a tornare in panchina già per il primo impegno della sua Lazio del 2026. Il primo impegno ufficiale del 2026 degli Aquilotti è in programma domenica 4 gennaio alle 15 contro il Napoli. In questi giorni di assenza, gli allenamenti saranno affidati al suo vice Marco Ianni.