Inter, sospiro di sollievo per Thuram l la situazione

Buone notizie in casa dell’Inter. In vista del match contro la Roma, Chivu potrebbe contare sull’attaccante francese che sembra essere sulla buona strada per il recupero. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Inter, Thuram in campo contro Roma e Napoli?

Nella prossima settimana il calciatore neroazzurro sarà sottoposto a diversi esami per verificare le sue condizioni di salute. Chivu sta monitorando lo stato di Thuram. L’allenatore sta valutando con calma il possibile rientro dell’attaccante che avverrà solamente se a completa guarigione, per evitare eventuali ricadute. Discorso diverso per la sfida del 25 ottobre contro il Napoli, in cui il numero 9 dell’Inter avrà ormai superato l’infortunio e potrà scendere in campo al fianco dei suoi compagni.