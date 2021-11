Inter, arriva il sostituto di Handanovic

Secondo il suo allenatore se ne andrà via in estate

Che l’Inter stia cercando in giro un sostituto per Samir Handanovic non è un mistero. Che André Onana sia uno dei nomi papabili per questa sostituzione, non stupisce nessuno allo stesso modo. Il portiere camerunense classe ’95 sta dimostrando le sue qualità anche in campo internazionale da anni ed è in scadenza di contratto con l’Ajax: per questi motivi rappresenta un’opzione di mercato più che interessante per la società nerazzurra.

Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’allenatore dei lancieri Ten Hag ha confermato la possibilità che questa possa essere l’ultima stagione di Onana in Olanda: “Presumo che se ne andrà alla fine della stagione. Naturalmente non siamo contenti che non voglia prolungare il suo contratto. Ma non dipende da me”. Anche le lo stesso allenatore ha poi dichiarato come, fino al termine della stagione, il camerunense rimarrà il portiere titolare.