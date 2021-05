Inter, Stefan De Vrij: “Potrei essere uno dei migliori al mondo”

Inter, la gioia di De Vrij

Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, parla ad Algemeen Dagblad, quotidiano olandese, esprimendo tutta la sua gioia per la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri :“Tutta quella gente in piazza Duomo a Milano, tutti sono così felici. Se questo è solo un punto di partenza? Mettiamola così: il club ha certamente ambizioni. Ma prima godiamoci questo traguardo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Inter, De Vrij: “Con Conte sai tutto dell’avversario”

Il difensore elogia il suo allenatore, Antonio Conte, uomo essenziale per la conquista dello scudetto e non solo: “Se lavori con questo allenatore, capisci perché ha così tanto successo. È così appassionato, così esigente. E tatticamente molto forte. Siamo preparati per ogni partita nei minimi dettagli. Sappiamo tutto dell’avversario, del suo modo di attaccare e difendere. Conte ha portato con sé un’intera squadra quando è entrato all’Inter. Con Oriali come assistente. A volte mi racconta che ha giocato contro Cruyff negli anni ’70: ‘Non si poteva difendere contro di lui’ mi dice”.

Van Hanegem, ex giocatore, ha definito De Vrij come uno dei migliori difensori al mondo. Un complimento che ha lusingato non poco Stefan: “I commenti di Van Hanegem (ex difensore di Feyenoord e AZ, ndr)? Ho pensato che fosse un enorme complimento leggere che una leggenda del genera la pensa in quel modo su di te (tra i migliori difensori al mondo, ndr). E potrebbe avere ragione. Il fatto che io non sia spesso in primo piano penso anche a che fare col mio carattere. Sono stato educato un po’ così e penso che vada bene”.

L’Inter è stata eliminata dalla Champions League e non ha avuto modo neanche di partecipare alla fase dei sedicesimi di Europa League, la vera spinta verso lo scudetto è stata anche questa. Sull’uscita dalla CL, De Vrij afferma: “Eliminazione dalla Champions un vantaggio per lo scudetto? Non lo sentirete mai dalla mia bocca. E’ stata una delusione essere stati eliminati. E anche adesso mi sento ancora fresco e in forma. Mancano ancora quattro partite di campionato e poi la preparazione per gli Europei. Con le partite del nostro girone in casa. E il pubblico all’Arena”.