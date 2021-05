Roma, addio a Fonseca

La Roma ha annunciato la prima mossa di quelle che sarà la propria rivoluzione. Arriva Mourinho in panchina. Una notizia inaspettata e improvvisa che ha scosso, positivamente, tutto l’ambiente. Intanto l’addio a Fonseca che male non ha fatto ma, indubbiamente, non ha soddisfatto le richieste e le aspettative della società giallorossa.

La Roma annuncia il prossimo allenatore, e Fonseca dà il suo saluto a tutti. Le parole di Paulo Fonseca: “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.”